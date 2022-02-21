Может, внешний враг перезагрузит нас: олигархов, депутатов, судей , контрабандистов, учителей, рабочих, бизнесменов, всех нас? И мы мобилизуемся, по-спортивному разозлимся и по-умному обустроим страну, с новым общественным и экономическим договором.

Построим так, чтобы мы были примером стратегического успеха для других обществ. Основа этого договора есть - наша свобода и достоинство.