Может, внешний враг поможет нам перезагрузить Украину?
мненияПолитика / Мнения
Прослушивание новости на данный момент не доступно
Может, внешний враг перезагрузит нас: олигархов, депутатов, судей , контрабандистов, учителей, рабочих, бизнесменов, всех нас? И мы мобилизуемся, по-спортивному разозлимся и по-умному обустроим страну, с новым общественным и экономическим договором.
Построим так, чтобы мы были примером стратегического успеха для других обществ. Основа этого договора есть - наша свобода и достоинство.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...