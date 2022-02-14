Московщина при Петре I в 1721 году украла у нас название " РУСЬ ", а впоследствии при Екатерине II в 1783 году "Комиссия для составления записок о древней истории, преимущественно России" уже в Российской империи занялась воровством нашей ИСТОРИИ .

Начался период массового редактирования, точнее переписывания источников украинской истории, культуры и народных традиций .

И знаменитое выражение Казацкого времени "Моя хата скраю - первым врага встречаю" (распространено во времена, когда казаки жили на хуторах или окрестностях сел и соответственно выполняли и функцию дозора и охраны общины ) было специально сокращено до первой фразы "Моя хата скраю" для унижения украинцев и навязывание мысли об их эгоистическом характере и безгосударственной ментальности.

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Поэтому сейчас должны ворам и лжецам из Путинской России напомнить актуальный для сегодняшнего времени лозунг из этого известного изречения:

ПЕРВЫМ ВРАГОМ ВСТРЕЧАЮ !