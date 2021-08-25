Визит Константинопольского патриарха Варфоломея, инаугурационный саммит "Крымской платформы", военные парады в Киеве и Одессе, а также другие торжественные мероприятия по случаю празднования 30-й годовщины Независимости Украины порядком расстроили российские власти.

"Идёт по пути развала государственности“: как изменилась Украина за 30 лет независимости", "„Бить в колокола“: каких результатов ждут украинские власти от „Крымской платформы“", "Из парада в день независимости Украины сделают „акт приверженности НАТО“", "Украина нарушила Конституцию, отпраздновав „независимость“ вместе с НАТО" — не скрывая раздражения, роспропаганда пыталась перебить позитивную повестку Украины. Ведь по мере того, как украинцы делают успехи на международной арене, Россия скатываться в пучину изоляции.

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Надо отметить, что Москва сама себе активно "копает яму". В частности, 24 августа на сайте МИД России появился комментарий в связи с проведением в Киеве "Крымской платформой". В нём официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в очередной раз процитировала пропагандистские нарративы об "антиконституционном государственном перевороте", "карательной операции и гражданской войне, которая была <...> развязана киевским режимом в Донбассе" и "фашистских зверствах". А также заявила, что "как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в „Крымской платформе“ как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях".

Ранее "карами египетскими" сыпал зампредседатель подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. "„Крымская платформа“ — это не просто провокация. Поэтому нам надо чётко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", — заявил он. По его словам, ограничительными мерами могли бы стать "наложение ареста на активы" и "запрет на въезд на территорию России".

Забавно, но это российская номенклатура обивает европейские пороги, скупая недвижимость и активы за границей, так что именно россиянам, а не европейцам, стоит опасаться "наложения ареста" и "запрета на въезд".

К примеру, на днях российские СМИ писали, что самым богатым кандидатом в парламент на выборах, которые состоятся в России 17–19 сентября, оказался кандидат от партии власти "Единая Россия". Он задекларировал 7,51 млрд руб. ($101 млн) официального дохода за прошлый год, пять участков (два в Москве и три в Австрии), дом в Москве, квартиры в Рязанской и Калининградской областях и в Австрии, нежилые помещения и два авто. И пока кандидаты в российский парламент официально декларируют недвижимость в Европе, в четырёх регионах России за чертой нищеты проживает более 20% населения — только по официальным данным. В частности, в Туве (на родине потенциального преемника Путина министра обороны России Шойгу) и Ингушетии официально нищий — каждый третий, в Кабардино-Балкарии и Республике Алтай — каждый четвёртый.

Правда, у российских властей вряд ли дойдут руки до народа, ведь им и так есть чем заняться — в инаугурационном саммите "Крымской платформы" приняли участие 46 иностранных делегаций во главе с президентами, руководителями правительств и парламентов, министрами иностранных дел и лидерами международных организаций. В частности, 19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба огласил полный список участников саммита: "Ещё могут быть какие-то незначительные изменения, но основной состав участников уже сформирован. Таким образом, 23 августа основателями „Крымской платформы“ станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств и Европейского Союза. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также примет участие президент Европейского Совета. На уровне премьер-министров будут представлены Грузия, Румыния, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов — Швейцария и Чехия. 14 стран представлены на уровне министров иностранных дел — Турция, Франция, Германия (позднее стало известно, что Германию представит министр экономики и энергетики — прим. авт.), Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония. Два государства будут представлены министрами обороны — Великобритания и Португалия. США будут представлены посланником президента США, членом правительства, министром транспорта США. Норвегию будет представлять госсекретарь МИД. Также примут участие три международные организации и Европейская комиссия, которую будет представлять Валдис Домбровскис, НАТО представит заместитель генсекретаря альянса, Совет Европы — генеральный секретарь, ГУАМ также будет представлять генсекретарь этой организации. Семь государств будут представлены на уровне послов — Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция".

Не остался в стороне от "Крымской платформы" и Сергей Аксёнов, который выразил свои мысли в соцсетях на языке гоп-стоп: "Единственным практическим результатом проведения так называемой „крымской платформы“ стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — всё равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадёжное занятие на свете".

А тем временем, по итогам первого саммита "Крымской платформы" 43 страны подписали совместную Декларацию с призывом восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Его участники заявили, что "России не удастся легитимизировать временную оккупацию Крыма и Севастополя". Подпись под декларацией поставили представители следующих государств: Украина, Австралия, Албания, Великобритания, все страны-члены ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония), Грузия, Исландия, США, Канада, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Черногория, Северная Македония, Турция, Япония.

Украина получила безоговорочную поддержку на международной арене. В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "наша цель — не допустить легитимизацию аннексии Крыма". "Аннексия Крыма — это надругательство над верховенством права. <...> Мы не позволим превратить Крым в „слепое пятно“ на карте", — отметил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал саммит "чрезвычайно важным дипломатическим событием" и заявил, что "Франция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя". По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, санкции США против России будут действовать до тех пор, пока не завершится оккупация Крыма и агрессия на востоке Украины.

К слову, не забыли российские власти прокомментировать и военный парад в Киеве. Роспропаганда с упоением вещала о "заглохшем танке" и "старых самолётах" в то время, как всего за неделю Россия потеряла четыре военных борта. В частности, 14 августа разбился военный самолёт-амфибия Бе-200 в Турции; 17 августа в Подмосковье упал опытный образец российского военно-транспортного самолёта Ил-112В, который Россия планировала представить на Международном форуме "Армия-2021"; 18 августа в Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29; 23 августа стало известно, что в Астраханский области сгорел во время планово-ремонтных работ ещё один истребитель МиГ-29.

На военном параде в Москве, который состоялся 9 мая 2021 года, Владимир Путин принимал одного единственного иностранного гостя — президента Таджикистана. В Кремле заявили, что решили никого не приглашать, но, как обычно, слукавили, ведь после 2014 года иностранные гости отказываются ездить в Москву на военные парады. Зато среди торжественных гостей парада в Киеве были, в том числе, архиепископ Константинополя и Нового Рима — Вселенский патриарх Варфоломей, президент Евросовета, президенты Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Северной Македонии. В параде в честь 30-летия Независимости Украины было задействовано порядка 5 тыс. личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. По Крещатику прошли военнослужащие из других государств, в том числе из Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Литвы, США, Эстонии. В параде принимала участие авиация НАТО, в частности, польские истребители F-16 и британские "Тайфуны". Одновременно торжественные мероприятия прошли в Одессе, где состоялся военный парад с участием кораблей Украины и НАТО.

Ну, а про визит Константинопольского патриарха Варфоломея, который прибыл в Украину для участия в торжествах, и говорить нечего. Российские марионетки пытались сначала сорвать его приезд, затем — омрачить его, но их усилия были напрасны. Митрополит РПЦвУ Антоний (Паканич) заявил: "... наши верные не поймут, если Предстоятель Украинской Православной Церкви в Украине (РПЦвУ, — прим. авт.), или какой-то представитель из неё будет на мероприятиях, где присутствует Патриарх Варфоломей. Можем сказать однозначно, что на тех мероприятиях, где будет присутствовать Патриарх Варфоломей, не будет Представителя Украинской Православной Церкви в Украине (РПЦвУ, — прим. авт.)". Но несмотря на это, глава РПЦвУ Онуфрий (Березовский), присутствовал, в частности, на параде при том, что Вселенский патриарх Варфоломей был среди высоких гостей.

Ну и в завершение. 24 августа стало известно, что Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ "Экоцид" по факту водной блокады Крыма. "Вишенка на торте", чтобы не подумали, что Россия прозевала 30-ю годовщину Независимости Украины.

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