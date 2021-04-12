Кажется очень кощунственным заявление высоко рангированых российских функционеров Пескова и Козака, что если украинские войска зайдут на территорию ОРДЛО, то есть опасность появления новой Сребреницы на Донбассе. Напомню, что украинские войска в 2014 г. уже освобождали значительную часть временно оккупированной территории Донбасса, включая Славянск, Константиновку, Дружковку, и конечно, никаких преступлений не совершали. Кроме того, нужно вспомнить ряд неоспоримых исторических фактов, а они говорят о склонности к военным преступлениям как раз представителей "русского мира".

Так что произошло в Сребренице? В апреле 1993 г. Сребреница, как Жепа и Горажде были объявлены Советом Безопасности ООН "зонами безопасности" под защитой международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. 11 июля 1995 г. подразделения боснийских сербов под командованием генерала Р.Младича в результате военной наступательной операции захватили "зону безопасности" ООН в Сребренице. 20 тысяч боснийских мусульман оказались в ловушке. 570 голландских миротворцев вели себя очень нерешительно. Ясно, что войск боснийских сербов было во много раз больше, однако "голубые каски" могли настоять, чтобы командование сил ООН срочно прислало военную подмогу. Голландцы же начали переговаривать с генералом Р.Младичем и тот пообещал всему населению безопасность, но отделил от мирных граждан мужчин в возрасте от 12 до 65 лет, а это более 8 тыс. человек, предложив остальным 12 тысячам (женщины, дети, старики) срочно эвакуироваться. Боснийские сербы предложили голландским миротворцам сопровождать огромную людскую колонну, чтобы ее не обстреляли по дороге и избежать жертв, пообещав, что с остающимися мужчинами ничего плохого не произойдет. Голландцы решают оставить защищенный решением ООН "анклав безопасности". Это было катастрофическое решение. Как только "голубые каски" вместе с колонной мусульманских женщин, стариков и детей ушли, все мужское население Сребреницы, а это больше восьми тысяч человек было расстреляно. Чтобы скрыть следы преступления, армия боснийских сербов, используя тракторы и багеры выкопала несколько котлованов, куда закопала тела расстрелянных, при этом аккуратно маскируя следы остатками растительности. Как часто бывает, при убийстве такого огромного количества людей, в суматохе нескольким мусульманам удалось выжить и выбраться. Правозащитные организации забили тревогу, требуя детального международного расследования. Срочно в Сребреницу было отправлено несколько поисковых групп, которые смогли определить места массовых захоронений. До сегодня из многих братских могил было выкопано останки более восьми тысяч человеческих тел. Они все прошли экспертизу на ДНК и были опознаны кому принадлежали, а затем перезахоронены на огромном мемориале. В 2003 г. власти Республики Сербской БиГ признали массовые убийства мусульман в Сребренице, в 2010 г. парламент Сербии осудил резню, но отказался признать ее геноцидом. В 2007 г. Международный трибунал квалифицировал действия боснийских сербов как "преступления геноцида". В январе 2009 г. Европарламент провозгласил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице. С 2001 по 2017 гг. Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за массовые убийства в Сребренице ряд командиров боснийских сербов к различным срокам. Сам генерал Р.Младич был приговорен к пожизненному заключению.

После ликвидации боснийских мусульман в Среберенице, армия генерала Р.Младича стала атаковать еще один защищенный анклав ООН - Жепу, где было 10 тысяч боснийских мусульман и хорватов. Защищали Жепу украинские миротворцы. Их было всего 79 человек, окруженные многотысячной армией боснийских сербов. Но в отличии от голландцев, украинцы наотрез отказались оставлять мужчин анклава, на чем опять настаивал Р.Младич. Несмотря на угрозы взятия Жепы штурмом, украинцы остались на позициях. Тогда генерал Р.Младич пошел на попятную и разрешил вывезти из Жепы все мирное население, включая 4 тысячи мужчин, которые были спасены от верной гибели. Жаль, что твердость украинцев не разделили голландцы.

Хотел бы т акже напомнить, что до Сребреницы самым массовым расстрелом мирного населения в новейшее время считалась черниговская Корюковка, где нацистами в 1943 г. было убито более 7 тысяч мирных украинцев, хотя в советские времена, как правило, вспоминали трагедию белорусской Хатыни, но там было убитых в 30 раз меньше . Пескову и Козаку также не следует забывать, что в 1933 г. от геноцида пострадали именно украинцы, которых из-за преступной политики советского руководства и Кремля от голодной смерти погибло 7 млн. человек.

В 2015 г., когда Совет Безопасности ООН рассматривал вопрос о признании преступлений в Серебренице актом геноцида, именно Москва наложила на это решение вето. РФ также выступила с инициативой отпустить генерала Р.Младича из тюрьмы дожывать свой век в России, так как он болен , но этой просьбе Гаагский трибунал отказал. Также известно, что во время войны в Боснии , Москва оказывала всяческую поддержку именно боснийским сербам, там в их армии воевал российский добровольческий батальон, бойцы которого совершили массу военных преступлений. Окруженную Сребреницу атаковали подразделения российских добровольцев и казаков, и не исключено, что они вместе с армией Р.Младича принимали участие в массовых расстрелах боснийских мусульман. Особой славой среди добровольцев пользовался , угадайте кто – да тот же Стрелков (Гиркин), офицер ФСБ, который принимал активное участие в оккупации Крыма, лично опекая главу крымского парламента Константинова, а потом оставивший свой кровавый след на Донбассе, будучи "министром обороны" не признанной "ДНР". Поэтому опасаться Сребреницы на Донбассе нужно не от украинцев, которые в истории страдали не раз от массовых убийств и геноцида, при этом спасая другие народы, а таких как Стрелков – ярких представителей "русского мира", которые принесли в Боснию и на Донбасс смерть, слезы и разрушения.