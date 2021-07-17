Монастырский "исчезнет на месяц": в "Слуге народа" раскрыли планы нового главы МВД

Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на месяц пропадет из информационного поля. В это время он планирует ознакомиться со своими обязанностями и задачами.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, отметив, что на Монастырского у него есть "большая надежда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее Монастырский возглавлял парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По словам Арахамии, он "входит в топ-5 сложнейших комитетов Рады, потому что это касается фактически каждого гражданина".

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Арахамия добавил, что у Монастырского уже есть наработки и концепции, которые тот хочет воплотить. Через месяц глава МВД выйдет к украинцам с пресс-конференцией, где расскажет, чем планирует заниматься.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Ранее министерство с 2014 года возглавлял Арсен Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, структура Министерства внутренних дел Украины может претерпеть изменения. Ведомство могут разделить на отдельные инстанции: Национальная гвардия, Национальная полиция и Государственная пограничная служба.