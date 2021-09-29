Монастырский анонсировал создание в МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Фото и видео

В Министерстве внутренних дел Украины будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей. Его будет координировать советник главы МВД Антон Геращенко.

Об этом сообщил министр Денис Монастырский 29 сентября во время встречи с представителями Верховной Рады и бизнеса, отметила пресс-служба МВД. Он подчеркнул, что МВД должно стать центром поддержки и защиты бизнеса. Но это возможно лишь при условии тесного сотрудничества МВД, парламента и предпринимателей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут – председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", – сказал Монастырский.

"Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав. Это направление очень влияет на неуплату налогов. Мы понимаем, что правоохранительная система может направить мощный сигнал, нарушать закон нельзя", – сказал Монастырский.

Министр внутренних дел подчеркнул, что если удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции, а это за собой повлечет увеличение налогов.

"Тогда мы сможем просить о пересмотре заработных плат правоохранительным органам и об увеличении расходов на нужды системы", – отметил глава правоохранительного ведомства.

Во время совещания Денис Монастырский и председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко подписали Меморандум о сотрудничестве.

Также среди других проблем, которые стали предметом обсуждения – контрабанда товаров, бюрократические препятствия, противодействие рейдерству, защита интеллектуальной собственности, прозрачность государственных закупок.