Для победы над Россией нам нужны новые самолеты: украинский пилот обратился к иностранным партнерам. Видео

Россияне имеют преимущество в воздухе. Для победы над оккупантами Украине нужны новые самолеты.

Об этом заявил пилот украинского истребителя с позывным "Джус" в своем видеообращении к международным партнерам нашего государства. Запись была опубликована на странице командования Воздушных сил в Facebook.

"Россияне имеют значительное количественное преимущество, а также преимущество в технологиях. Их самолеты намного новее, их радары намного мощнее, их ракеты летят намного дальше", – отметил военнослужащий.

Видео дня

По его словам, передача Украине самолетов советского образца, конечно, лишней не будет, но "именно для преимущества в воздухе и для победы нам нужны новые".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 15 апреля нашим зенитно-ракетным подразделениям удалось сбить 7 вражеских целей, в том числе один самолет и один вертолет. При этом оккупанты снизили активность в воздушном пространстве Украины и начали наносить удары баллистическими и крыльями ракетами дистанционно.