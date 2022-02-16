Не знаю, какую именно страну на самом деле имел в виду Владимир Семёнович Высоцкий, когда около 50 лет назад писал песню с этими словами как бы о Стране Чудес, но могу поведать вот какую историю.

Совсем недавно в одной удивительной стране произошло очень печальное событие — массовое самоубийство. Причём в совершенно огромных, ранее невиданных масштабах.

А ровно через 3 месяца день в день вопреки устоявшемуся мнению о том, что нельзя застрелиться дважды, история повторилась.

А потом пошли жалобы и предложения — судя по всему, от тех же самых людей. Дескать, не о том мы думали, когда коллективно стрелялись, не того хотели, не о том мечтали.

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Ответом им стали глумливые пословицы, которые начинались со слов "На зеркало неча пенять…", "За что боролись…", "Бачили очі…", "Снявши голову…", "Коготок увяз…", а также поговорка в том же ключе, заканчивающаяся словами "…полной ложкой".

Кто писал эти ответы — неизвестно.

Как неизвестно доподлинно и то, а кто, собственно, жаловался и главное — на кого.

Много неясного в странной стране.