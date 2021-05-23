Многие из окружения Путина не любят Медведчука, он забирает их деньги, – Фейгин

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который в Кремле отвечает за "украинский вопрос", недолюбливает лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал российский политик и адвокат Марк Фейгин. Также украинский депутат не нравился экс-помощнику Владимиру Путина Владиславу Суркову.

"Безусловно, Медведчука многие в окружении Путина не любят. Почему не любят? Потому что он отбирает их деньги, отбирает их компетенции и полномочия по вопросам Украины. Украина – это большие вложения, это масса освоенных средств. Их осваивает Медведчук. Причем претендует осваивать все. У него на этой почве был конфликт с Сурковым", – пояснял Фейгин.

По его словам, Козак хочет вместо Медведчука осваивать деньги, которые в Кремле выделяются на деятельность против Украины. Фейгин добавил, что некоторые в администрации Путина рады уголовным делам против украинского нардепа.

"Теперь они могут сказать: "Медведчук заявлял, что у них вторая (по влиянию – Ред.) партия. ОПЗЖ. Что он влиятельнийший политик. Ну так, пожалуйста, продемонстрируй это. Выведи на улицы Майдан. А если ты этого сделать не можешь, то какой же ты влиятельный политик? Значит, все эти деньги, все эти бюджеты, которые были переданы на участие в выборах, еще много на что, на медиа и т.д., это "не в коня корм", как говорится", – говорил Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.