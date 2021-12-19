Минобороны Литвы готово передать Украине летальное оружие

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о готовности передать Киеву летальное оружие, способное оказать значительное противодействие российской армии, которая продолжает стягивать военную технику у границ Украины. Точное название смертоносного вооружения литовский чиновник предпочел предварительно не называть

Об этом сообщило издание LRT. Министр подчеркнул, что Литва продолжает с тревогой отслеживать ситуацию на территории временно оккупированного Донбасса и готова поддержать украинское правительство не только на словах, но и реальной помощью.

"Мы считаем, что Украину в данных обстоятельствах нужно всячески поддерживать, включая и передачу летальных систем вооружения. Я пока не готов огласить, какое именно оружие мы хотим передать, поскольку к этой процедуре причастны не только стороны отправителя и получателя, но и также государства-производитель и поставщик", – подчеркнул Анушаускас.

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Напомним, что Россия продолжила стягивать десятки тысяч военнослужащих личного состава на границу с Украиной, несмотря на довольно предметный разговор президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байдена. Последний пригрозил коллеге беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в соседнее государство и оккупацию новых территорий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников указал на необходимость получить от Запада наступательное оружие.