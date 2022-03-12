Минкульт призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной: российские военные целенаправленно обстреливают жилые массивы

Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало обращение к государствам-членам НАТО и всем союзникам Украины с призывом закрыть небо над государством, чтобы спасти жизнь мирных жителей в условиях российской агрессии. Оккупанты уже нанесли сотни воздушных ударов по стране.

Об этом говорится на сайте ведомства. Россия атакует Украину крылатыми, баллистическими ракетами и фугасными авиабомбами.

"Враг применяет методы и средства ведения войны, которые запрещены международной Конвенцией ООН "О запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", – говорится в заявлении.

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В результате обстрелов украинских городов Харькова, Киева, Ирпеня, Житомира, Чернигова, Бучи, Херсона, Николаева, Одессы, Сум и других населенных пунктов убиты мирные жители – люди разных этнических и религиозных идентичностей, среди которых дети; разрушены важные памятники культурного наследия, нанесены значительные разрушения.

"9 марта пилотом российского самолета был нанесен целенаправленный авиаудар по роддому и больнице города Мариуполь. Дети и их родители, которые были там, могли бы сегодня быть живыми, если бы над Украиной была установлена ​​бесполетная зона", – отметили в ведомстве.

Российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции, что создает беспрецедентно большую опасность для жизни и здоровья населения Европы и всего мира. Кроме того, оккупанты целенаправленно обстреливают мирные жилые массивы, больницы и роддома, детские сады, школы и университеты, церкви, мечети, синагоги. Обстреляли ракетами и мемориал жертвам Холокоста в Киеве – Бабий Яр. Подобные действия запрещены ст. 25-27 Четвертой Гаагской Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

"Мы, граждане Украины, принадлежащие к разным этническим и религиозным общинам, граждане зарубежных стран, проживающие в Украине, призываем государства-члены НАТО и всех союзников Украины безотлагательно принять все возможные меры для безопасности украинского неба, чтобы защитить человеческие жизни, объекты жизнеобеспечения и культурное наследие Украины от массового уничтожения российскими бомбардировками", – заявили в Минкульте.