Микитася выпустили из СИЗО. Фото

Бывшего нардепа и экс-главу компании "Укрбуд" Максима Микитася в пятницу, 12 марта, выпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство его адвоката.

Об этом сообщил защитник Микитася Евгений Грушовец на своей странице в Facebook. Он добавил, что меру пресечения изменили на ночной домашний арест.

Артур Габриелян, второй адвокат Микитася, написал, что экс-нардеп уже едет домой.

Сам Микитась также прокомментировал это событие на своей странице в соцсети. Он отметил, что была отменена несправедливая мера пресечения.

"Еду домой! К дочерям, к жене. Затем к моей любимой маме. Спасибо всем людям доброй воли, которые помогали мне в это трудное время", – написал Микитась.

Напомним, что 4 февраля Шевченковский районный суд Киева принимал решение оставить экс-нардепа под стражей.

Максима Микитася и еще семерых человек подозревают в коррупционной схеме, связанной с жильем для Нацгвардии. Ранее он уже находился под стражей, но вышел из СИЗО 2 декабря под домашний арест.

Позже стало известно, что Микитась заказал похищение собственного юриста Олега Мирошниченко, который не смог выполнить поставленную задачу – уладить одно из дел в суде за вознаграждение в 700 тысяч долларов. Пострадавший дал показания против Микитася.

29 декабря экс-нардепу объявили подозрение в уголовном деле по этому факту. 31 декабря суд взял под стражу бывшего нардепа Максима Микитася.

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