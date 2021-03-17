МИД Украины получит ноту протеста из-за троллинга российских дипломатов в Киеве

Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило в связи с акцией против российских дипломатов. Также МИД РФ направил в Украину ноту протеста по этому поводу.

Об этом идет речь в сообщении МИД РФ в Facebook. Как известно, активисты 16 марта в Киеве расклеили у домов сотрудников российского посольства плакаты, где дипломаты "признают Крым украинским".

Вблизи здания посольства РФ и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов. Помимо фото конкретных лиц, на них были надписи: "Я – российский дипломат в Украине, сотрудник ФСБ РФ" , "разведчик" и т.д.

Также активисты наклеили тризубцы на некоторых автомобилях российской дипмиссии. Об этом сообщали как украинские СМИ, так и МИД РФ.

"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических отношениях", – сообщили в российском ведомстве.

Отметим, что упомянутая конвенция предусматривает, в частности, обеспечение дипломатам спокойствия и гарантий безопасности в чужой стране. Именно это подразумевают представители РФ, говоря о нарушениях.

"Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов в Украине", – заключили в российском министерстве.

Напомним, 16 марта возле мест работы и жительства российских дипломатов в Украине появились плакаты, на которых они якобы признают, что временно оккупированный Крым – не территория страны-агрессора.