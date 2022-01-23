МИД Украины напомнил Германии о 'не вражеских' выходках России: жизни людей важнее денег

В Министерстве иностранных дел Украины крайне разочарованы последним публичным заявлением однопартийца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера. В нем политик усомнился в целесообразности и пользе антироссийских санкций, а также в необходимости "ставить ребром" вопрос о вступлении Украины в состав НАТО.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Подобные утверждения со стороны западных партнеров наносят ущерб двусторонним отношениям, а также "тормозят" уже достигнутые договоренности в разрешении многолетнего вооруженного конфликта на востоке нашей страны.

"Напоминаем, что именно разрушение единства в сдерживании России – вот чего сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы. Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", – указал Николенко.

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Дипломат подчеркнул, что упомянутые Зёдером финансовые потери Германии при остановке поставок российских энергоносителей не могут быть важней той цены, которая стоит на кону реальной угрозы военного вторжения.

"Газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей. Призываем господина Зёдера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России", – заявил спикер украинского МИД.

Ко всему сказанному Николенко добавил, что новейшая история содержит немало случаев, когда Россия жестко нарушала интересы и права самого немецкого общества. Он привел примеры ликвидации в центре Берлина оппонентов Кремля российскими спецслужбами, хакерских атак на депутатов Бундестага, массовых кампаний по дезинформации населения ФРГ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Германии рассматривают вероятность отказа от эксплуатации газовой магистрали "Северный поток – 2", что сулит колоссальные убытки Российской Федерации. В то же время Берлин предупредил, что никакой компенсации для Москвы не предусматривает.