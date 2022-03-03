Ми можем говорить о переломной фазе в войне Украины против РФ, – Минобороны

В Министерстве обороны Украины считают, что в войне, начатой Россией против украинского государства, начался переломный момент. Он связан с тем, что российские оккупанты теряют ресурсы, враг демотивирован и деморализован.

Об этом заявила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, в эфире Украина 24 в среду, 2 февраля. Она сказала, что каждый день сильное сопротивление украинцев оказывает преимущество в пользу нашего государства.

Маляр подчеркнула, что такого ответа от Украины враг не ожидал, оккупанты надеялись, что удастся захватить государство за несколько дней.

Кроме того, по словам чиновника, у российских войск высокие потери, агония и отчаяние.

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Отметим, что Россия несет огромные потери в войне в Украине. Генеральный штаб ВСУ заявил, что РФ потеряла 5840 солдат. В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны РФ во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 7688 человек.

Как подчеркнул министр обороны Алексей Резников, подводя итоги 160 часов обороны, Украина переходит к тотальному сопротивлению российским оккупантам. Противника нужно лишить тыловой поддержки. Он обратился к гражданам, находящимся на захваченных врагом территориях, а также дал рекомендации тем, кто готов помочь ВСУ уничтожать технику оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам по поводу войны, которую начала против нас Россия. Он подчеркнул, что в стране за неделю сломали готовившиеся годами планы врага.