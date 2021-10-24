Меркель: не могла представить, что Путин оккупирует Крым и развяжет войну на Донбассе

Разногласия между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным возникли еще десять лет назад. Но даже тогда немецкий политик не предполагала, что он способен оккупировать Крым и развязать кровопролитную войну в Украине.

Об этом Меркель рассказала в интервью изданию Suddeutsche Zeitung. В нем она вспомнила эпизод, который впервые внес раскол в германо-российские отношения.

"Лет десять назад Владимир Путин выступал в Бундестаге и заявил, что распад СССР для него большая печаль. В то время как мы, весь Берлин радовались этому событию, как завершению холодной войны, объединению всей Германии и европейского общества", – заметила фрау Меркель.

Видео дня

При этом она добавила, что не предполагала от российского лидера такой угрозы, как отрытая агрессия против Украины – прямо на границе с Евросоюзом.

Отметим, что Ангела Меркель стала первой женщиной-канцлером в истории Германии. Она вступила в должность в 2005 году и покинет ее до конца года, уступив кандидату от социал-демократической партии Олафу Шольцу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне отставки Меркель, она с лидерами "нормандской четверки" договорилась о проведении новой встречи для урегулирования ситуации на Донбассе.