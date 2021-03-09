Мендель рассказала, когда состоятся первые переговоры Зеленского с Байденом

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины, рассказала, когда состоятся переговоры между главой государства Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом.

8 марта, спикер отметила, что переговоры глав двух стран возможно пройдут после того, как президент США окончательно сформирует свою администрацию. Это заявление прозвучало в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман (чтобы просмотреть видео доскрольте новость до конца).

В разговоре Юлия Мендель подчеркнула, что не видит никакого негатива в том, что переговоры еще не состоялись.

"Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию", – отметила Мендель.

Она подчеркнула, что уже успела связаться с пресс-службой президента Америки. Мендель также добавила, что пресс-служба президента Байдена не до конца сформирована и обратная связь произойдет только после того, как будут произведены все необходимые назначения.

"Я сказала "мы здесь". Давайте оставаться на связи. Но, если там половина людей не назначена…", – рассказала пресс-секретарь.

Юлия Мендель отметила результативность Джо Байдена и сравнила ее с результатами работы Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины также добавила, что переговоры должны быть подкреплены действиями, а для этого необходимо подготовить платформу.

"Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке", – отметила Мендель.

Она подчеркнула, что контакты между Украиной и США происходят на определенном уровне: проводится дипломатическая работа, работа между службами, а также обмен письмами между президентами.

Помимо этого, Мендель добавила, что президента США Джо Байдена украинская сторона пригласила с официальным визитом по случаю 30-летия независимости Украины.

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