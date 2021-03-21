Мендель: обострение на Донбассе критически не повлияет на переговоры

Обострение на Донбассе не повлияет критически на переговорный процесс о режиме прекращения огня. По крайней мере, на это надеются в Офисе президента.

Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в первом выпуске программы "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом". По ее словам, возможности для сохранения перемирия есть.

"Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет. Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, есть. И мы их будем использовать", – сообщила пресс-секретарь главы государства.

Она отметила, что Украина выбирает форму диалога в этом конфликте. В ОП считают, что сейчас это самое рациональное решение.

"Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", – сообщила Мендель.

Также пресс-секретарь президента напомнила, что Владимир Зеленский за менее чем два года на посту главы государства побывал на Донбассе 20 раз. По ее словам, согласно данным ОБСЕ, за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима прекращения огня. А за семь недель после перемирия – более тысячи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО подтвердили обострение на Донбассе и заявили о психологической атаке России.