Мендель: загострення на Донбасі критично не вплине на переговори

Загострення на Донбасі не вплине критично на переговорний процес щодо режиму припинення вогню. Принаймні, на це сподіваються в Офісі президента.

Таку заяву зробила прес-секретар президента Юлія Мендель в першому випуску програми "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом". За її словами, можливості для збереження перемир'я є.

"Ми розуміємо, що кількість обстрілів збільшилася. На це є ряд і політичних, і економічних причин. У цілому на переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню, ми сподіваємося, це критично впливати не буде. Можливості для подальшого збереження перемир'я, безумовно, є. І ми їх будемо використовувати", – повідомила прес-секретар глави держави.

Вона зазначила, що Україна вибирає форму діалогу в цьому конфлікті. В ОП вважають, що зараз це найраціональніше рішення.

"Сильний не той, хто може воювати. Сильний той, хто може зупинити жахи війни. Тому Україна вибирає форму діалогу", – повідомила Мендель.

Також прес-секретар президента нагадала, що Володимир Зеленський за менш ніж два роки на посаді глави держави побував на Донбасі 20 разів. За її словами, згідно з даними ОБСЄ, за п'ять тижнів до початку перемир'я (до 27 липня) було зафіксовано понад 18 тисяч порушень режиму припинення вогню. А за сім тижнів після перемир'я – більше тисячі.

Як повідомлялося, в РНБО підтвердили загострення на Донбасі і заявили про психологічну атаку Росії.