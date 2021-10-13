Выгнанный в опалу бывший руководитель Кремля и российского правительства Д.Медведев выпрыгнул из конопли со статьей в московском "Коммерсанте" "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством. Пять коротких политических тезисов". Можно было бы особо не обращать внимания на мудрствования отставного политика, да в Москве никто не отваживается самостоятельно высказывать свою точку зрения без одобрения свыше. Очевидно, что В.Путину было не с руки писать новую статью по Украине, так как предыдущая провалилась с треском, то Кремль решил поставить подпись под очередным опусом очернения украинской действительности с претензией историчность, политику рангом пониже – заместителю главы Совета Безопасности РФ. Не знаю, читал ли Медведев внимательно текст, который ему подсунули, а тем более якобы достоверный документ периода 1944 г. Скорее всего, что нет, а если да, то доцент юридического факультета Санкт-Петербургского университета явно сдает.

Ему впихнули текст якобы про Украину, а на самом деле, про Россию. Спичрайтеры, или никогда не были в Украине, или были очень давно, ибо исходят в своих трактовках только из информации, предоставленной российскими СМИ, а она полностью деформирована. Ибо как говорят стандарты международного информационного вещания о трех ступенях лжи: первая из них – просто ложь, вторая – большая ложь, и наконец третья – новости российского телевидения. С вершин третей ступени и написана медведевская статья. Ничего нового, плюс хорошо забытое старое. Советская школа пропаганды – смесь беллетристики, передергивания фактов, оскорблений оппонента и откровенного вранья. Смертельный информационный коктейль из кремлевской разливочной. Но давайте по порядку.

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Подзаголовок медведевской статье решили написать на украинском языке, в чем видится оскорбленность В.Путина, что его предыдущую статью, полностью написанную на украинском языке, никак не оценили, вернее очень плохо приняли. Но даже в пяти украинских словах оказалась грамматическая ошибка. Видно, что украинцы осевшие в Москве 30 лет назад и более, окончательно теряют знания родного языка. Да и как иначе, ибо многомиллионная украинская диаспора в РФ не имеет ни одной школы с преподаванием на украинском языке, почти все библиотеки оголтелые украинофобы позакрывали. В их узком умишке: если мы один народ, то зачем изучать украинский.

Уже в первом абзаце путинский нарратив: "Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю..". Напоминаем неукам из Кремля, что украинская история начинается с первой государственности в истории всех славян, которая возникает на территории современной Украины еще в конце 4-го ст., как племенной союз антов. В это время на территории современной России еще четыреста лет не будет славян и пять с половиной столетий первых штрихов государственности. Нас не интересует российская история, но специалисты хорошо знают, что первые славяне – племена кривичей, словен и вятичей прибывают на территорию современной России из территории современной Польши только в средине 8-го ст., а Киевское государство, которое существовало еще с момента основания Киева в 482 г. вовлекло их в первые государственно- правовые отношения, как подданых Руси еще через 140 лет, в конце 9-го ст.

Далее Медведев решил оскорбить действующего украинского президента и большинство украинского общества, используя бульварный язык и словосочетания базарной торговки. Медведевские спичрайтеры сокрушаются, что В.Зеленский предал память еврейского народа "став большим националистом, чем наиболее радикальные из них... и молится памяти террористов и юдофобов Бандеры и Шухевича".

Как вам лексика политического руководства РФ, хотя сегодня уже не топового?

Напомню, что, когда писалась эта бульварная статья в Кремле, президент Украины вместе президентами Израиля и Германии открывал Мемориал к трагическим событиям 80-летней давности в Бабьем Яру. Киев теперь имеет свою Стену плача. А если говорить Бандере и Шухевиче, то они просто боролись за украинскую государственность, где их главными врагами были коммунистическая Москва и нацистский Берлин. Не удивительно, что нацисты и коммунисты были ближайшими союзниками до 1941 г., развязав Вторую мировую войну нападением на Польшу, и разделив Европу на сферы своего влияния. Никто не забыл их совместного военного парада в Бресте в сентябре 1939 года, в то время как поляки из последних сил держали часть Брестской крепости. Далее Медведев желает представить гитлеровские еврейские погромы в Украине как дело рук украинских националистов. Это давно известный старый НКВД-истский трюк. В подтверждение человеконенавистничества украинских националистов Медведев достает якобы их архива минобороны РФ документ, подтверждающий этот тезис. Это "Акт о злодеянии фашистских лакеев – банды украинских националистов-бандеровцев, совершивших над советскими мирными гражданами польской и украинской национальности и двумя пленными красноармейцами в селе Могильницы Тернопольской области". Само название документа свидетельствует, что его составляли чекисты, хотя внизу якобы подписи четырех советских офицеров. Что интересно - подписи явно сделаны одной рукой, чуть ниже якобы и свидетельства местных жителей - головы сельрады и двух селян, но тем же почерком указываются просто фамилии даже без подписей. Сфабрикованный документ, а точнее просто написанный на бумаге текст, внизу очень мелким шрифтом имеет дату, но это не 1944 год, как якобы в регистрационном номере. Вот это типичный образчик работы чекистов, задача которых была компрометация всего националистического движения, которое после отступления фашистов стало бороться с другими захватчиками - сталинистами. В Киеве есть масса свидетельств, как Москва засылала отряды НКВД, которые убивали мирных граждан под видом бандеровцев.

Далее старая песня о внешнем управлении. Если бы в Украине было внешнее американское управление, то, наверное, уже весь флот США стоял бы в Черном море, а в экономику пришли б десятки миллиардов помощи и стройность американской правительственной бюрократии, чего, к сожалению, нет. Киев, действительно, хочет доверительные отношения с Вашингтоном, ибо стратегическое "сотрудничество" с Москвой обернулось Украине потерей Крыма и российской оккупацией части Донбасса. И это несмотря на то, что базирование российского флота в Севастополе было продлено теми, кто был под внешним управлением Москвы, до 2042 г. Сворачивание курса европейской и евроатлантической интеграции в 2013 г., как результат давления Москвы, обернулось для Украины катастрофой. Потому что, когда российский спецназ вошел в Крым, НАТО не спешило давать поддержку Украине, помня недавний отказ Киева от сближения с Европой.

По мнению автора опуса, "во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы". Д.Медведев вспоминает слова своего коллеги из Украины "домайданного периода", который говорил, зачем на выборы идут люди, которые не имеют шансов, подчеркнув, что это - и далее по тексту "последняя возможность поднять бабки на избирательной кампании". В статье Медведев как-бы осуждает таких людей, заявив, что "и сейчас ничего не изменилось".

Довольно легко определить, кто был этот безнравственный коллега. На государевой службе Медведев был много лет, но тем не менее вряд ли с ним откровенничало окружение В.Ющенко. Очевидно, это регионалы или их союзники. Когда Медведев был президентом, то в 2010-12 гг. это мог быть Янукович. Медведев также был премьером и в 20112-13 домайданные годы это мог быть Азаров, как и в 2006-07 гг., когда и Медведев, и Азаров были первыми вице-премьерами. Ну и, наконец, в 2003-04 гг. Медведев был главой президентской администрации, а в Украине тогда был его коллегой Медведчук. Короче, все "беспринципные", либо сейчас живут на политическом иждивении Москвы и украденных в Украине миллионах, либо остались закадычными друзьями Кремля. Не хорошо, Дмитрий Анатолиевич, обижать своих верных союзников. Далее Медведев сокрушается непоследовательностью украинских политиков. Он просто забыл, что у РФ с Украиной было около 200 двухсторонних договоров, где подтверждалась территориальная целостность Украины, но Москва в одночасье просто наплевала на договоренности, постоянно обманывая Украину. В Илловайске российские военные дали коридор украинским бойцам для достойного выхода из котла, но цинично расстреляли украинскую колонну, которая шла по договоренному маршруту, как в сентябре 1939 г. перебили польских защитников Брестской крепости, которым дали свободный коридор для выхода, а это была просто засада. Не даром уже советские защитники Брестской крепости отказались от свободного выхода, предложенного гитлеровцами, боясь, что с ими также поступят как они два года назад с поляками.

Вспоминать оценки Медведева такого важного события как учредительное заседание стран-членов "Крымской платформы" не приходится. Ибо все страны НАТО и ЕС, как и другие, присутствующие на историческом событии в Киеве названы подзаборной лексикой, как и Закон о коренных народах Украины, который соответствует стандартам ООН, но никак не Кремля.

Как итог: пять кратких тезисов Медведева могут стать хорошей подсказкой Украине как себя сейчас вести с Москвой. А нравоучения человека, которого Фонд борьбы с коррупцией А.Навального в расследовании "Он вам не Димон" назвал одним из главных хапуг российского политикума, просто смешны.

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