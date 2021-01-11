Делегация Украины в ПАСЕ проголосовала за нового главу-"слугу народа"

Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 11 января избрала новую главу – народного депутата от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву.

Ранее это кресло занимала "слуга" Елизавета Ясько. О решении, принятом на онлайн-заседании делегации, в Telegram сообщил нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Политик отметил, что дебаты по кадровым вопросам длились более трех часов.

За Мезенцеву в итоге проголосовали 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя "Оппозиционной платформа – За жизнь" и представитель "За Майбутнє".

Представители "ЕС", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "слуги" за смену главы не голосовали.

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Гончаренко добавил, что на должность вице-президента ПАСЕ делегация выдвинула нардепа-"слугу", главу комитета по международным делам Александра Мережко.

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Что известно о новой главе украинской делегации в ПАСЕ

Мезенцева окончила Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (международные экономические отношения и референт-переводчик с английского языка). Училась в Кентском университете в Великобритании, получила степень магистра (международные отношения и международное право).

Прошла в Раду в 2019 году по 168 округу (Харьков) от партии "Слуга народа". В парламенте стала заместителем председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

С 2018-го – член международной общественной организации "Европейская ассамблея женщин-депутатов".

С 2016 года преподавала английский язык как волонтер в адаптационно-культурном центре "АКЦентр".

В 2015 году была избрана депутатом Харьковского городского совета от "Объединение "Самопомощь" по округу №2.

В 2015-м работала в Альянсе европейских консерваторов и реформаторов в Брюсселе.

С 2008 по 2010 год была помощницей юриста в ООО "Земельный Эксклюзив" (Харьков).

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская делегация решила ехать на зимнюю сессию ПАСЕ в 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19.