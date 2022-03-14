Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским: появились детали разговора

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры со своими коллегами из США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским на фоне горячей фазы войны, развязанной Россией. Лидеры стран обсудили новые механизмы давления на Кремль, чтобы он прекратил отдавать приказы об обстреле мирных украинских городов и вывел войска с наших территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. Первым на очереди оказался диалог с главой Белого Дома в Вашингтоне, в котором Макрон ему выразил соболезнования по поводу гибели при обстреле в Ирпени американского гражданина и журналиста.

"Главы двух государств договорились усилить санкции, уже введенные против России, поддержать Украину и совместно предпринять все полезные инициативы, чтобы положить конец боевым действиям. Они будут оставаться в тесном контакте по этому вопросу", – указано в сообщении.

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Затем Макрон позвонил лидеру украинской нации Владимиру Зеленскому и заверил, что Франция направит в Украину дополнительную помощь, одобренную на Версальском саммите. Также президенты продолжат работать в направлении организации двухсторонних переговоров Зеленского с Путиным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем провели совместный телефонный разговор с лидером страны-агрессором. Главы западных государств потребовали у Путина немедленного прекращения огня, поскольку без этого вести какие-либо партнерские беседы неприемлемо.

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