Макфол рассказал, чего больше всего боится Путин: это угроза номер один для него

На сегодняшний день никто не может с уверенностью сказать, действительно ли президент Российской Федерации Владимир Путин собирается направить свои войска для нового вторжения в Украину. Но очевидно, что он чувствует угрозу не столько от расширения сферы влияния НАТО в соседней стране, сколько от самого факта демократии в ней.

Таким мнением поделился профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в интервью "Украинской правде". Он – многолетний исследователь постсоветского пространства, до 2014 года был послом США в России и помощником 44-го президента Барака Обамы по вопросам нацбезопасности.

"Я не знаю, чего хочет Путин. Не знаю никого, кто бы знал это, и не поверю никому, кто говорит, что знает, чего сегодня хочет Путин. На этот вопрос и ему самому сложно дать ответ", – выразил убеждение эксперт.

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Он подчеркнул, что наблюдает за главой страны-агрессора длительное время. А когда работал на американское правительство, много писал о нем и даже встречался лично. Поэтому, заверил профессор, понимает угрозы, из-за которых тот может волноваться. Первыми среди них Макфол назвал демократию в Украине и экспансию Североатлантического альянса в нашем государстве.

"Хотя угроза НАТО не реальна. Мы видим дискуссии вокруг этого, которые продолжаются много времени. Но это нельзя назвать реальным движением к Альянсу. А вот что реально, так это украинская демократия", – заявил он.

По его словам, Путин имеет собственную теорию относительно мирового устройства. В частности, считает, что украинцы и россияне – это "представители одной нации". Кроме этого, знает, как это – управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности, "и все это называется автократией".

"Если люди из мифической единой нации могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, – ему будет сложно удерживать свою легитимность в России. Он мечтает о том, чтобы демократия в Украине потерпела крах", – считает Макфол.

Профессор добавил, что у Путина была стратегия на длительное время. В этом контексте, отметил он, можно вспоминать Оранжевую революцию, Революцию Достоинства и дальнейшие события на востоке Украины.

"Путин использовал множество инструментов для этого – медиа, деньги или группы гражданского общества. Но также решил использовать военные силы, чтобы дестабилизировать Украину. И есть, конечно, более краткосрочные вещи, которые касаются того, чтобы дестабилизировать США и повышать ставки", – подытожил Макфолл.

Как сообщал OBOZREVATEL, всемирно известный историк Тимоти Снайдер предположил, что РФ напала на Украину, потому что россияне до сих пор не знают, кем они являются. А Путин постоянно говорит об украинском государстве из-за отсутствия истории в России, которую возглавляет.