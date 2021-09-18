Любые расширения переговоров по Донбассу нужны после прекращения огня, – Кира Рудык

Сегодня никто не способен заставить РФ выполнять свою часть минских договоренностей, несмотря на то, что агрессор под ней подписался. Дискутировать нужно о том, кто и каким образом сможет заставить РФ выполнить пункт "ноль" – перестать стрелять. Об этом заявила народный депутат партии "Голос" Кира Рудык.

"РФ подписалась под Минском договоренностями, но она первая, кто не выполняет их и не будет выполнять. И поэтому любые переговоры, расширение форматов – это все нужно будет делать, когда у нас будет ответ на точку "ноль". Дискуссию с того , что мы сделаем, когда выиграем, необходимо переформатировать в то, что нам сделать, чтобы состоялась точка "ноль", – отметила Кира Рудык.

Если мы переформатируем этот вопрос, нам легче будет общаться с международными партнерами, с теми, кто готов помогать, подчеркнула народный депутат.

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Разбираться, почему именно сегодня состоялись дополнительные атаки со стороны РФ – это пытаться понять, что в голове у тирана, который не руководствуется логикой, добавила она.

Мы же должны концентрироваться на том, что можем сделать сами.

"У нас есть две основные задачи. Первая – внутренняя – усиление собственной армии, вторая – внешняя – построение надежного партнерства с нашими международными союзниками. Надо выполнять свою часть договоренностей для того, чтобы интенсифицировать договоренности, чтобы нам могли поставлять больше оружия, оказывали больше поддержки и усиливали давление на РФ. Потенциально сейчас активизация может быть связана с заявлением ЕС, Европарламента по выборам в РФ и о тем, что выборы, которые проходят сейчас на временно оккупированных территориях – незаконные, нелегитимные и являются прямым нарушением Минских договоренностей, о которых РФ так много говорила", – резюмировала Кира Рудык.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кира Рудык раскритиковала власть за попытку решать проблемы в "ручном" режиме. Так лидер партии "Голос" отреагировала на законопроект об олигархах. По мнению Рудык, этот законопроект в действующей редакции скорее вредит Украине, а для проведения успешной деолигархизации наше государство уже имеет все необходимые инструменты.