Луценко назвал преследование Порошенко международным позором Зеленского и его команды

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает подозрение пятому президенту Петру Порошенко политическим инструментом для подавления лидера оппозиции. По мнению политика, преследование предшественника является позором для действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Луценко пишет в колонке для "Украинской правды".

Он напомнил, что подпись под подозрением президенту или бывшему президенту должен ставить генеральный прокурор, однако в деле Порошенко подозрение подписывал заместитель Ирины Венедиктовой.

"Отказ Генпрокурора Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения. А госпожа Генпрокурор, ее первый заместитель и все, кроме одного, заместители знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность", – пишет Луценко.

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Юрий Луценко отметил, что в день подписания подозрения, 20 декабря, все руководители Офиса Генпрокурора – кроме заместителя Венедиктовой Симоненко – резко заболели.

"Потом все выздоравливают, но 23 декабря снова заболевают, и Симоненко подписывает ходатайство о задержании Порошенко. Это называется "шить дело белыми нитками", – отметил Луценко.

Кроме того, он напомнил о статье Уголовного процессуального кодекса, где указано, что относительно народного депутат какие-либо действия, в том числе по его задержанию и аресту могут совершаться в судебном заседании, но исключительно в его присутствии, а следственный судья должен сообщить об этом заседании заблаговременно. Впрочем, ни Порошенко, ни его адвокаты, ни глава парламента Руслан Стефанчук не были уведомлены о суде, который в закрытом режиме постановил задержать пятого президента.

"Это – гарантированная причина для выигрыша в Европейском суде по делам человека. Но это будет потом. А уже сейчас – это международный позор и Зеленского, и его команды, идущих по следам Януковича", – убежден Луценко.

Он напомнил о том, как посадки Луценко и Тимошенко развязали руки Януковичу, после чего экс-президент решил, что может делать со страной все, вплоть до продажи нашей независимости Путину.

"Сломать этот сценарий удалось на Майдане и на Донбассе большими жертвами. Цена – тысячи погибших и оккупация Крыма и части Донбасса. Мы не можем позволить это повторить Зеленскому и его российской кротоферме. Поэтому акции протеста в понедельник 17 января – не столько о свободе лидера оппозиции Порошенко, что само по себе правильно. Это еще и о нашей с вами свободе. Нет – попытке восстановить авторитаризм Зеленского! Нет – планам развала Украины Путина!" – резюмирует Луценко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января из Варшавы рейсовым самолетом.

Напомним, адвокат Игорь Головань указал на формальные ошибки в подозрении Порошенко. Кроме того, после заседания Печерского райсуда Киева объяснил, почему решение об аресте имущества пятого президента Петра Порошенко является абсолютным беззаконием и политическим преследованием. Народный депутат Владимир Арьев назвал решение дежавю времен Януковича и напомнил о длинном "послужном списке" судьи.

При этом, по мнению адвоката пятого президента Украины Ильи Новикова, уголовное подозрение было сфабриковано по указанию из Офиса президента Владимира Зеленского против лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко и не имеет никаких правовых оснований, а значит, является незаконным.