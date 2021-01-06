Лукашенко признался, как относится к Путину и Зеленскому

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своим другом президента России Владимира Путина и заявил, что не испытывает такого к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал в интервью программе "Действующие лица", сообщается в Telegram-канале ее ведущей Наили Аскер-заде.

"Да, я его (Путина. – Ред.) считаю своим другом", – сказал Лукашенко.

Подобных чувств к Зеленскому он, по его словам, не испытывает.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", – уточнил нелегитимный президент Беларуси.

Ранее Лукашенко резко высказался о главе Украины из-за решения последнего не использовать обращение "президент" по отношению к нему.

Не менее остро в Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на слова украинского президента о назначении Лукашенко новых выборов. Там заявили, что Украине "нужно заниматься вопросами внутри своей страны, а не раздавать советы".

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.

Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, оппозиционер Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1% голосов. Большинство стран мира не признало Лукашенко законным президентом.

Силовики жестоко разгоняли акции протеста в Беларуси с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.

Среди белорусских силовиков ОМОНа, которые принимают участие в разгонах протестов в Минске, заметили бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".

Лукашенко заявил, что в НАТО создают военную группировку для захвата белорусских земель.

Беларусь закрыла границу на выезд для своих граждан, сославшись на COVID-19.