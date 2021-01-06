Лукашенко зізнався, як ставиться до Путіна та Зеленського

Таша Адамович Політика 12:22, 6.01.2021 Оновлено: 13:13, 6.01.2021

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав другом президента Росії Володимира Путіна та заявив, що не відчуває такого до глави України Володимира Зеленського.

Про це він сказав у інтерв'ю програмі "Дійові особи", повідомляють у Telegram-каналі її ведучої Наїлі Аскер-заде.

"Так, я його (Путіна. – Ред.) вважаю своїм другом", – сказав Лукашенко.

Подібних почуттів до Зеленського він, за його словами, не має.

"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна б я з ним не вітався", – уточнив нелегітимний президент Білорусі.

Раніше Лукашенко різко висловився про очільника України через рішення останнього не використовувати звернення "президент" щодо нього.

Не менш гостро в міністерстві закордонних справ Білорусі відреагували на слова українського президента про призначення Лукашенком нових виборів. Тут заявили, що Україні "потрібно займатися питаннями всередині своєї країни, а не роздавати поради".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Із 9 серпня в Білорусі тривають масові протести проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни.

  • Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців, опозиціонерка Світлана Тихановська посіла друге місце з 10,1% голосів. Більшість країн світу не визнала Лукашенка законним президентом.

  • Силовики жорстоко розганяли акції протесту з використанням світло-шумових гранат, гумових куль та водометів. Сотні протестувальників було травмовано та поранено. Кількість затриманих обчислюється десятками тисяч.

  • Серед білоруських силовиків ОМОНу, які беруть участь у розгонах протестів у Мінську, помітили колишніх бійців українського спецпідрозділу "Беркут".

  • Лукашенко заявив, що в НАТО створюють військове угруповання для захоплення білоруських земель.

  • Білорусь закрила кордон на виїзд для своїх громадян, пославшись на COVID-19.

  • Європейський Союз і США ввели в дію санкції щодо приблизно 50 офіційних осіб Білорусі.

  • США ввели санкції проти восьми білоруських чиновників. Серед них секретар Центрвиборчкому і низка керівників силових органів.

  • До чорного списку ЄС потрапило приблизно 40 осіб. Вони несуть відповідальність за фальсифікацію результатів президентських виборів і порушення прав людини.

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