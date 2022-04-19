Лукашенко потребовал от силовиков большей преданности и заявил, что готов 'снести голову любому'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от боевиков страны большей преданности и заявил, что "снесет голову любому, кто захочет нарушить мир и покой".

Об этом он сообщил чиновникам на очередном совещании. Лукашенко припугнул всех присутствующих протестами, которые проходили в Беларуси в 2020 году, и войной.

"Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти сидит людей, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране", – заявил Лукашенко.

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При этом большой акцент в своей речи непризнанный президент делал на войне в Украине. Он считает, что ситуация в стране возникла якобы из-за "безалаберности, бюрократизма и непринятия мер".

Лукашенко обвинил силовиков в недостаточной преданности и сплоченности, а также обратил внимание на проблемы в системе органов обеспечения правопорядка. "Преступление на преступлении. Без милиции мы это не решим", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси заявил об интеграции с Россией "от Бреста до Владивостока".