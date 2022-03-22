На посольстве Беларуси в Британии появился рисунок Путина и Лукашенко в крови. Фото

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В столице Великобритании на здании посольства Беларуси появился рисунок в поддержку Украины. На нем изображены российский лидер Владимир Путина и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале "Сегодня". В частности, Лукашенко и Путин изображены в желто-голубой ванне, заполненной кровью.

"Посольство Беларуси в Великобритании", - говорится в подписи к снимку.

Примечательно, что накануне в Лондоне здание посольства России подсветили цветами украинского флага.

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Напомним, ранее в столице Ливана Бейруте выразили поддержку украинскому государству, которое героически борется с российским вторжением. Музей Сюрок в городе подсветили цветами флага Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета государственного флага. Целью такой акции стало объединение украинцев для защиты своей страны.

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