Лидеры стран мира поздравили Украину с 30-летием Независимости

Лидеры многих стран мира поздравили Украину с 30-летием Независимости. Приветствие от США, Германии, Швеции, Египта, Саудовской Аравии, Великобритании, Грузии, Чехии принял президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Так, в письме к Зеленскому президент США Джо Байден отметил, что украинцы делают все возможное для защиты своей свободы. Он подчеркнул: история Украины полна стремления к независимости.

"Сегодня мы видим новое поколение украинцев, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу: от решительных воинов, которые защищают страну против российской агрессии на востоке, до реформаторов во власти и гражданском обществе, которые борются с коррупционными сетями, которые длительное время разъедали Украину изнутри", – написал он.

Кроме того, Байден заверил в поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил, что будет приветствовать Зеленского в Вашингтоне в конце августа, чтобы "продолжить развивать партнерство между нашими странами и увеличивать прогресс, которого достигли вместе".

Президент Федеративной Республикой Германия Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил о войне на востоке Украины и отметил, что ФРГ поддерживает Украину в сохранении ее суверенитета. Он добавил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Германии.

"Желаю вам и вашим соотечественникам много сил, настойчивости в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ в государстве, экономике и обществе и, при необходимости, в последовательном воплощении их в жизнь вопреки постоянному сопротивлению. Я был рад нашей встрече в Берлине в июле и надеюсь, что мы сможем продолжить наш разговор ближайшее время", – написал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он также пожелал здоровья Владимиру Зеленскому и его семье, а также мира, свободы и достатка Украине.

С поздравлениями к 30-летию Независимости Украины выступил также Федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен. Он пожелал Украине светлого будущего и напомнил, что Австрия была одной из первых стран, которая признала независимость нашего государства.

"Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и дальше. В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить вас за хорошие переговоры во время вашего визита в Вену в сентябре прошлого года", – отметил Александр Ван дер Беллен.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил Зеленскому и поздравил Украину с выдающимся юбилеем. Также поздравила главу государства с Днем Независимости Украины Королева Великобритании Елизавета II.

"Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему", – говорится в поздравлении Ее Величества.

Король Швеции Карл XVI Густав передал наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины. Также поздравления передал Король Нидерландов Виллем-Александр.

Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд пожелал стране устойчивого прогресса и процветания, а президент Арабской Республики Египет Ас-Сиси передал "доброжелательному народу" Украины теплые поздравления и наилучшие пожелания.

Поздравили Украину также Король Марокко Мохаммед VI, президент Республики Кения Ухуру Кениятта, президент Ливанской Республики генерал Мишель Аун, Президент Республики Бенин Патрис Талон, капитаны-регенты Республики Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини, а также лидеры других стран.

Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. В День независимости Украины, состоялась торжественная церемония передачи этого груза украинской стороне.

"Я надеюсь, что это оборудование поможет украинцам, что оно поможет людям, которые борются за здоровье украинцев. Хочу, чтобы этот дар был знаком солидарности и дружбы со стороны Польши для Украины, потому что друзей познают в сложное время, друзей узнаем в беде," – сказал президент страны Анджей Дуда.

Мэр Праги Зденек Гржиб в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости. На своей странице в Facebook он поблагодарил украинцам за помощь в развитии Чехии.

Приветственные слова прислали также чешский сенатор Мирослава Немцова и депутат Маркета Пекарова-Адамова.

Шарль Мишель, президент Европейского совета в Twitter также поздравил Украину с 30-летием Независимости. Европейский чиновник пообещал и в дальнейшем приложить усилия в поддержке нашего государства.

Он пожелал успехов в достижении целей и заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину и ее народ, а соглашение об ассоциации призвано приблизить Украину к ЕС.

Congratulations to Ukraine and president @ZelenskyyUa on the 30th anniversary of independence.



EU will continue supporting Ukraine and its people, based on our common values.



Our Association Agreement is designed to bringing Ukraine closer to the EU. #UkraineIndependenceDay