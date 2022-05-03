Лидер "партии Меркель", раскритиковавший Шольца, едет в Киев

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц отправился в Киев. Он представляет крупнейшую оппозиционную политическую силу Германии.

О своем визите политик сообщил в Twitter, опубликовав видео из поезда. "На пути в Киев – впереди нас ждет интересное путешествие. И пока могу сказать: все безопасно, все хорошо, украинская власть сотрудничает. Приятно быть в этой стране", – написал он.

Отметим, ранее Мерц раскритиковал позицию немецкого канцлера Олафа Шольца, заявив, что тот оказывает Украине недостаточную поддержку, а также представляет угрозу для "сплоченности всего сообщества государств по отношению к России".

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По словам Мерца, Шольц должен был организовать военную помощь гораздо раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями от стран ЕС. Однако президент Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться с немецким политиком.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что Украина не одобрила визит президента Германии, а вместо него приглашение получил канцлер Олаф Шольц. Но в итоге сам Шольц также отказался ехать в Киев якобы из-за отказа Штайнмайеру.