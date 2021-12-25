Многие ждали очередного шоу Путина под названием "Ежегодная пресс-конференция".

Уже все давно привыкли к тому, что это не обычные пресс-конференции, а театрализованные шоу Путина, где он выступает как супер осведомленный во всех делах руководитель — ни один вопрос для него не является неожиданным, он все знает и все контролирует.

Создается впечатление, что без Путина в России ни канализация в провинциальных городах не работает, ни развитие популяции амурского тигра не возможно, ни ремонт оборудования в одном из угольных рядов воркутинской шахты без его указаний не происходит и многое другое. Все знает. Во всем он специалист. Если коротко – без него России не жить, – пишет Виктор Швец в колонке на сайте "Высокий замок".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Але ця пресконференція була цікавою тільки тому, що у світі реально запахло війною, і головним ініціатором світової трагедії є саме Путін.

Було цікаво, як Путін прокоментує не тільки чутки чи припущення багатьох політичних аналітиків і коментаторів про можливу широкомасштабну агресію проти України, а й прямі докази підготовки Путіна до вторгнення.

Якщо на минулих пресконференціях, які влаштовував Кремль, були хоч поодинокі журналісти, що ставили запитання Путіну, то на цей раз — коло таких осіб, які могли це зробити, було жорстко обмежене, як і питання, які дозволено оголосити.

Які напрошуються висновки після того, що світ побачив?

Перше: Путін втрачає харизму, все, що каже, вже нікого не дивує. Він повторюється у своїй ненависті до України і світу.

Друге: припущення багатьох аналітиків, що головною метою діяльності Путіна на найближчі роки є відновлення СРСР в кордонах 1990 року, обґрунтоване.

Третє: Путін реально може застосувати ядерну зброю у разі виникнення загрози його правлінню.

Четверте: Путін є реальною загрозою планетарного масштабу, він психологічно готовий знищити світ, якщо цей світ не підкориться йому.

П’яте: людство на межі Третьої світової війни. Усі, хто спокійно спостерігає, як Путін готується захопити Україну і стерти з лиця Землі США, загинуть першими. Порятунок від ядерного апокаліпсису немає.

Шосте: у 1939 — 1940 роках минулого століття світ міг зупинити Гітлера, але не зупинив і поніс колосальні жертви — понад 150 мільйонів людей загинуло в полум’ї Другої світової війни.

Якщо зараз ті ж країни, які свого часу не зупинили Гітлера, не зупинять Путіна — загине усе людство в Третій світовій війні.

І на завершення.

Путін вимагає від США гарантій безпеки, а фактично повної капітуляції перед ним.

Як він вважає, від Російської імперії незаконно відкололися свого часу 12 частин "иссконно русской земли".

І тільки від Путіна тепер залежить, коли вони повернуться в "родную гавань", чи добровільно, чи в результаті військової агресії.

І останнє, кореспондентка центрального телеканалу наважилась запитати: "Чи буде війна з Україною, бо людей це дуже хвилює?".

Путін чіткої і зрозумілої відповіді не дав.

Тобто чи буде війна з Україною — це запитання залишилось без відповіді!

От і виходить: або світ зупинить Путіна, або Путін знищить цей світ.