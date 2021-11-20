Лещенко пообещал прокачать 'Слуг народа' после официального трудоустройства в ОП

Провластный блогер Сергей Лещенко пообещал "прокачать" депутатов от "Слуги Народа" для участия в телевизионных эфирах после своего официального трудоустройства в Офисе президента.

Об этом он заявил на своем на YouTube-канале вечером 19 ноября. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я не работаю в Офисе президента. Я бы хотел, чтобы они меня позвали и я несколько раз прокачал их депутатов так, чтобы они не сидели обиженными и униженными на эфирах, где их просто уничтожают", - заявил Лещенко в своей программе на YouTube вечером 19 ноября.

Лещенко также попросил свою аудиторию не отождествлять его заявления с официальными заявлениями Офиса президента.

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Напомним, на прошлой неделе сразу несколько народных депутатов сообщили, что новым куратором информационной политики Офиса президента стал Сергей Лещенко, заменив в этой роли Михаила Подоляка. В частности, он начал брифировать часть спикеров Офиса для участия в эфирах.

Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов официально перейти на работу в ОП, однако на место Михаила Подоляка – советник главы Офиса президента – не претендует. Подоляк кадровые перестановки не прокомментировал.