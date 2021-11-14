Лещенко ответил на обвинения Гео Лероса в адрес ОП

Сергей Лещенко опроверг правдивость выписки из протокола допроса нардепа Гео Лероса, в котором он давал объяснение своим действиям в Верховной раде во время приезда президента и заявил о якобы нетрадиционной ориентации одного из должностных лиц ОПУ.

Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

"Это не протокол допроса, это не документ. Лерос во время допроса вроде бы нес какую-то" околесицу "и этот протокол допроса был обнародован в телеграмм каналах и даже некоторых сайтах. Я с полной ответственностью утверждаю – это фейк", – заявил Лещенко.

Он заявил, что протоколы допроса во всех правоохранительных органах имеют определенную форму и визуальный стиль, а обнародованный документ является подделкой.

Видео дня

Напомним, ранее ряд народных депутатов сообщили, что Сергей Лещенко заменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса Президента. Сам Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов консультировать власти по информационным вопросам, но на место Подоляка не претендует. Подоляк информацию о замене себя на Лещенко не прокомментировал.