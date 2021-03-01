Кузьменко официально зарегистрировали кандидатом от 'ЕС' на выборах в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" в 50-м округе.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии 1 марта. Сама Кузьменко подчеркнула, что эти выборы для нее – продолжения борьбы.

"Сегодня меня официально зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины в 50м округе в Донецкой области. Эти выборы для меня – продолжения борьбы, которую мы ведем уже семь лет за украинский Донбасс. Уверена, что патриоты Донбасса объединятся и помогут мне в этой сложной, но чрезвычайно важной борьбе", – отметила Кузьменко.

"Моя программа – это не просто слова. Это четкий план, как сделать жизнь нашего округа и страны лучшим. Мои профессиональные знания и настойчивость позволят нам совместно ее реализовать. Ведь украинский парламент сейчас как никогда нуждается в медиках-профессионалах", – добавила она.

Кузьменко отметила, что планирует активно вести кампанию и добиваться обеспечения своего конституционного права быть избранным.

"Сейчас мы живем в эпоху специфического правосудия. Но я надеюсь, что мне дадут возможность реализовать свое конституционное право быть избранной и провести кампанию в округе лично. Ведь ничто не заменит для меня живого общения с людьми", – отметила кандидат.

"Настроение боевое и я настроена побеждать. Украина начинается с Донбасса и я буду за нее бороться", – резюмировала Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля съезд партии "Европейская солидарность" в ответ на обращение волонтерских и ветеранских организаций выдвинул Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе 50 Донецкой области.