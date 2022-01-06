Курносова дала прогноз, решится ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину: идет запугивание

Президент России Владимир Путин избрал тактику запугивания, но вряд ли решиться на полномасштабное наступление на Украину. Главная же задача жестких заявлений – иметь возможность отступить.

Как рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический эксперт Ольга Курносова, в ближайшее время ждать настоящих военных действий со стороны Кремля – не стоит. По ее словам, военной опасности в данное время нет.

"Но, когда об этом все время говорят, какой-то эксцесс может привести бог знает к чему. Поэтому необходимо приложить усилия, чтобы напряженность начала спадать", – отметила эксперт.

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Также Курносова спрогнозировала, о чем может договориться Россия и Запад.

Она напомнила, что на 6-е января запланированы переговоры заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, советника президента Франции и советника канцлера Германии. По ее словам, это свидетельствует о том, что переговорная фаза продолжается и, возможно, результатом этой встречи станут конкретные предложения для глав делегаций стран Минской четверки.

"По большому счету, Минские соглашения изначально писались так, что там есть невыполнимые пункты для украинской стороны и невыполнимые пункты для российской стороны. То есть изначально это была история о вечных переговорах. Но лучше вечные переговоры, чем вечная война", – сказала специалист.

Известно, что 5 сентября 2014-го в Минске были подписали первые мирные соглашения с Россией о Донбассе – они закрепили линию разграничения, ограничив и подконтрольные Кремлю формирования, и ВСУ в продвижении в какую-либо сторону.

Семь лет спустя президент Украины Владимир Зеленский предложил США присоединиться к переговорам об урегулировании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассказали, что может остановить Путина от вторжения в Украину.