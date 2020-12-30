Кулеба заявил о готовности Венгрии помириться с Украиной

Венгрия после длительного напряжения в отношениях с Украиной выразила готовность к возобновлению конструктивного сотрудничества.

Об этом в интервью ТСН рассказал министр иностранных дел нашего государства Дмитрий Кулеба. По его словам, как только ситуация окончательно стабилизируется, можно будет вернуться к вопросу встречи лидеров обеих стран.

"Я еще никому об этом не говорил. Мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал. Поэтому с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались", – заверил глава Министерства иностранных дел Украины.

Он отметил, что вопрос визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев до сих пор актуален и президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с политиком. Впрочем, нужно быть уверенным, что она даст конкретные результаты и позволит перезагрузить дипломатические отношения между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы они встретились, мы хотим устранить все недоразумения с Венгрией. Но для перезагрузки нам нужно четко зафиксировать, что отныне правила игры вот такие. И на эти правила согласны обе стороны. Отталкиваясь от этих правил, основывается взаимное уважение", – пояснил Кулеба.

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