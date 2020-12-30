Кулеба заявил о готовности Венгрии помириться с Украиной
Венгрия после длительного напряжения в отношениях с Украиной выразила готовность к возобновлению конструктивного сотрудничества.
Об этом в интервью ТСН рассказал министр иностранных дел нашего государства Дмитрий Кулеба. По его словам, как только ситуация окончательно стабилизируется, можно будет вернуться к вопросу встречи лидеров обеих стран.
"Я еще никому об этом не говорил. Мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал. Поэтому с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались", – заверил глава Министерства иностранных дел Украины.
Он отметил, что вопрос визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев до сих пор актуален и президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с политиком. Впрочем, нужно быть уверенным, что она даст конкретные результаты и позволит перезагрузить дипломатические отношения между двумя странами.
"Мы хотим, чтобы они встретились, мы хотим устранить все недоразумения с Венгрией. Но для перезагрузки нам нужно четко зафиксировать, что отныне правила игры вот такие. И на эти правила согласны обе стороны. Отталкиваясь от этих правил, основывается взаимное уважение", – пояснил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье, которые победили на местных выборах, после присяги исполнили гимн Венгрии.
После этого СБУ провела обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
Со своей стороны министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в дестабилизации отношений с Будапештом. Дипломат пообещал пожаловаться в НАТО и пригрозил блокировкой вступления нашей страны в Альянс.
Кроме того, он поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на заседании глав МИД стран-членов Европейского союза.
Со своей стороны Кулеба заявил, что Украина не хочет "политически воевать" с соседкой, но и Венгрия должна уважать чужое национальное законодательство и интересы.