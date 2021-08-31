Кулеба в Вашингтоне отказался отвечать на вопрос российского журналиста. Видео
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наотрез отказался отвечать на вопросы журналиста российского информационного агентства "РИА". Министр пояснил, что не дает комментариев для изданий государства-агрессора с 2014 года.
Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time, опубликовав сюжет, который снял российский журналист при встрече с Кулебой в Вашингтоне. Оператор захотел узнать, включена ли российская повестка в предстоящий разговор президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я не общаюсь с российскими СМИ с 2014 года. Можете себе так и записать и опубликовать у себя на ресурсе", – с улыбкой ответил украинский чиновник.
Отметим, что Кулеба прибыл в США в качестве одного из соорганизаторов встречи Зеленского с Байденом, которая состоится уже завтра, 1 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль уже официально отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также на предстоящую встречу с главой Белого Дома.