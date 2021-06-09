Кулеба – на встрече в Германии: надеюсь, никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить оборону

Украина благодарна Германии за то, что она сосредоточивает свое внимание на политическом урегулировании ситуации на Донбассе. Глава МИД Дмитрий Кулеба высказал надежду, что именно эти усилия позволят остановить войну и деоккупировать украинские территории.

О партнерстве двух стран Кулеба высказался 9 июня на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине, комментируя позицию ФРГ по поставкам оружия, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, если президент России Владимир Путин решится на активную фазу войны, то всему миру придется столкнуться с "новой ужасной реальностью".

"Но мы должны быть откровенны: если эти усилия не увенчаются успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет снова атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении, и это будет новая ужасная реальность, с которой всем нам придется столкнуться.

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Однако я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет, что никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что ФРГ – суверенное государство и имеет право принимать те решения, которые власти страны считают эффективными и действенными. Кроме того, Кулеба отметил, что Украина выступает за мирное политическое урегулирование, и усилия, поддержка Германии в этом процессе абсолютно фундаментальные.

"Нет ни одного международного правила, которое ограничивало бы возможность Украине получать или покупать оружие за рубежом, мы не под эмбарго на оружие, мы ответственный участник международных механизмов по контролю над передачей вооружения. Насколько мне известно, нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет передавать или продавать оружие Украине", – указал глава МИД.

Украина же – это государство, на которое напали и которое защищается, а не использует оружие, чтобы захватывать чужие территории.

"Поэтому мы понимаем, что решение, которое одобрило правительство Германии, является политическим, и я хочу очень четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставки оружия для Украины", – пояснил Кулеба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 июня Кулеба начал двухдневный рабочий визит в Германию. В первый день политик провел семь встреч с высшими должностными лицами страны и обсудил агрессию России, евроинтеграцию Украины и угрозы строительства газопровода "Северный поток-2".