Кулеба: Украина не нанимала в США никаких лоббистов, нам это не нужно

Украинской власти не нужно нанимать лоббистов, чтобы наладить эффективную коммуникацию с новой администрацией президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о регистрации в Вашингтоне двух лоббистов, якобы со стороны Украины.

"Это чистый фейк, ориентированный на украинскую аудиторию, чтобы начинать разгонять "зраду". Мол, нет диалога с США, приходится нанимать лоббистов. Ни Офису президента, ни правительству, ни МИД не нужно нанимать лоббистов, чтобы эффективно общаться с любой администрацией Соединенных Штатов. Мы не знаем ни этих людей, ни эти компании, указанные в регистрационных документах, о которых вы упомянули", – заверил Кулеба.

При этом министр призвал "не вестись на фейки" и сохранять спокойствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.