Кулеба: Україна не наймала у США жодних лобістів, нам це не потрібно

Українській владі не потрібно винаймати лобістів, щоб налагодити ефективну комунікацію з новою адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію щодо реєстрації у Вашингтоні двох лобістів, буцімто від України.

"Це чистий фейк, орієнтований на українську аудиторію, аби починати розганяти "зраду". Мовляв, немає діалогу зі США, доводиться наймати лобістів. Ні Офісу президента, ні уряду, ні МЗС не потрібно наймати лобістів для того, щоб ефективно розмовляти з будь-якою адміністрацією Сполучених Штатів. Ми не знаємо ані цих людей, ані компанії, що вказані в реєстраційних документах, про які ви згадали", – запевнив Кулеба.

При цьому міністр закликав "не вестися на фейки" та зберігати спокій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.