Кулеба сказал, что пытался дозвониться Лаврову: в РФ пояснили молчание

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не принял запрос на телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом украинский дипломат сообщил во время пресс-конференции. Он отметил, что запрос был отправлен несколько месяцев назад.

"Я пригласил разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым несколько месяцев назад, но безрезультатно", – рассказал Кулеба.

По информации РИА Новости, Лавров проигнорировал звонок Кулебы так как якобы его тогда не было в Москве.

"Это еще в сентябре было. Министра не было в Москве, а вопрос, по которому он звонил, не касался двусторонних отношений. Он относился к компетенции контактной группы (по урегулированию в Донбассе – Ред.) и отношений Киева с Донецком и Луганском", – говорится в сообщении.

Источник издания добавил, что Украине вопросы по Донбассу нужно обсуждать не с Россией, а "представителями "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подавал запрос на телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить обострение ситуации безопасности на Донбассе.