Зеленский: я позвонил Путину, но мне не ответили

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подавал запрос на телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить обострение ситуации безопасности на Донбассе.

Однако у лидера страны-агрессора отказали. Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликовали на сайте главы государства.

"Да, это правда. Я сделал запрос, когда погибли четверо наших воинов и двое были ранены. Попросил руководителя Офиса связаться (с Кремлем. – Ред.), я хотел поговорить с Путиным", – признался гарант.

По его словам, в администрации президента РФ не только не ответили о не/готовность к переговорам между президентами, но и заявили, мол, такого разговора не было.

"Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодня такой ответ", – добавил Зеленский.

Напомним: пресс-секретарь президента Юлия Мендель уточнила, что запрос был направлен о переговорах сразу после гибели четырех воинов ВСУ под Шумами в Донецкой области 26 марта. В то же время спикер главы РФ Дмитрий Песков попытался отрицать факт обращения Зеленского к Путину и заявил, что ничего об этом не знает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее анонсировалось, что в ближайшее время Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия Путина.