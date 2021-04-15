Кулеба призвал ЕС к новым санкциям против России и военной поддержке Украины

Демотивацией усиления вооруженной агрессии против Украины для России может стать введение новых санкций и поддержание обороноспособности нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с коллегами из балтийских стран, которая транслировалась на Facebook МИД. Он призвал Европейский союз принять такие меры для сдерживания страны-оккупанта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что надо сделать? Многое, начиная от четких месседжей о том, что Украина – часть западного мира и партнеры не оставят ее наедине. Наложение новых санкций на Россию, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку для повышения оборонной способности", – сказал Кулеба, акцентировав внимание на том, что действия европейских партнеров должны проходить совокупно, на всех перечисленных уровнях.

Кулеба также отметил, что каждое европейское государство может на двустороннем уровне заставить Россию согласиться на свертывание своей агрессии против Украины.

"Должны донести до России все последствия, которые могут произойти, и демотивировать от обострения ситуации", – обратился к западным партнерам глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, также во время пресс-конференции Кулеба заявил, что несмотря на то, что Россия значительно нарастила количество военной техники возле Украины, нашу страну этим не запугать. Он предупредил оккупантов о последствиях в случае пересечения "красной линии" – государственной границы.

Ранее он обратил внимание на то, что в российской агрессии появился новый элемент, которого не было даже во время активных боевых действий 2014 года, – прямые угрозы уничтожить украинское государство.