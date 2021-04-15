Кулеба закликав ЄС до нових санкцій проти Росії та військової підтримки України

Демотивацією посилення збройної агресії проти України для Росії може стати запровадження нових санкцій та підтримка обороноздатності нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з колегами з балтійських країн, яка транслювалася на Facebook МЗС. Він закликав Європейський союз вжити таких заходів для стримування країни-окупанта (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що треба зробити? Багато чого, починаючи від чітких меседжів про те, що Україна – частина західного світу і партнери не залишать її наодинці. Накладення нових санкцій на Росію, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надати Україні достатню підтримку для підвищення оборонної спроможності", – сказав Кулеба, акцентувавши увагу на тому, що дії європейських партнерів мають відбуватися сукупно, на усіх перелічених рівнях.

Кулеба також наголосив, що кожна європейська держава може на двосторонньому рівні змусити Росію погодитися на згортання своєї агресії проти України.

"Повинні донести до Росії всі наслідки, які можуть відбутися, і демотивувати від загострення ситуації", – звернувся до західних партнерів очільник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також під час пресконференції Кулеба заявив, що попри те, що Росія значно наростила кількість військової техніки біля України, нашу країну цим не залякати. Він попередив окупантів про наслідки у разі перетину "червоної лінії" – державного кордону.

Раніше він звернув увагу на те, що в російській агресії з'явився новий елемент, якого не було навіть під час активних бойових дій 2014 року, – прямі погрози знищити українську державу.