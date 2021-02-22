Кулеба озвучил сценарий реинтеграции Донбасса, которого придерживается Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса. Он в частности заключается в попытке мирно урегулировать ситуацию.

Об этом глава МИД сказал в эфире канала "Прямой". В интервью речь шла о пяти сценариях реинтеграции временно оккупированных территорий, которые вновь подняли на обсуждение во время заседания СНБО 19 февраля.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно с ним движемся", – уточнил Кулеба.

Он добавил, что на упомянутом заседании Совета национальной безопасности и обороны было озвучено определенную информацию и решено вернуться к пересмотру тех сценариев.

"Точнее посмотреть на них и четко проанализировать их на соответствие тому, что мы имеем де-факто сейчас", – сказал министр.

В то же время, ссылаясь на закрытость информации, подчеркнул, что не может сообщить детали всех сценариев, которые рассматриваются на заседаниях СНБО.

Напомним:

еще 3 декабря 2019 года с участием президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к "нормандскому саммиту". На встрече обсуждали и утвердили пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В ответ представители "Л/ДНР" заявили, мол, считают фантастикой сценарии Украины.

Уже 7 декабря 2019-го СНБО на секретном, закрытом заседании утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

19 февраля 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании было решено пересмотреть упомянутые пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что война на Донбассе, скорее всего, будет заморожена, но в целом у Кремля с Украиной нет никаких перспектив.