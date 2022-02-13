Кулеба: отключение России от SWIFT убрали из пакета санкций, это была бы 'атомная бомба'

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз действительно исключили запрет России на доступ к финансовой системе SWIFT из перечня санкций на случай вторжения в Украину. Но это не является результатом давления, соответствующее ограничение могло бы стать "атомной бомбой".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии ТСН. Он подтвердил, что США и Евросоюзу завершили работу над санкционным пакетом, который будет "очень болезненным" для Кремля (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам главы МИД, вопрос со SWIFT не связан с давлением России, а стало результатом внутренних процессов в ЕС. Отмечается, что некоторые страны не готовы были уступить собственные интересы из-за потенциального отключения системы.

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"Если бы SWIFT был в этом пакете, это была бы атомная бомба, но даже без него санкционный список остается очень мощной бомбой", – выразил убеждение Кулеба.

Он добавил, что санкции все равно будут "болезненными" для РФ и нанесут непоправимый ущерб российской экономике. Министр подчеркнул, что Украина со своей стороны сейчас готова к любому сценарию.

"Это не преувеличение, это вывод, который я делаю на основе полноты данных, что есть в моем распоряжении", – заверил глава МИД.

В то же время известно, что евродепутаты и конгрессмены призвали правительства своих стран предоставить Украине нелетальное оружие, а также приготовить пакеты жестких экономических санкций против России. Как пишет в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, это если Кремль решит начать полномасштабное вторжение на территорию нашей страны.

"Они призывали сделать все, чтобы не допустить эскалации конфликта. "Цена войны чрезвычайно высока", – говорится в заявлении. Поддержка международных партнеров очень важна сейчас. Держим строй!" – добавил он, опубликовав скриншот документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых странах Европы считают, что в случае отключения России от SWIFT миллиардные долги, которые они имеют у РФ, так и не будут погашены. Издание Reuters пишет, что вместо такого ограничения Запад решил сосредоточиться на санкциях против крупных российских банков.