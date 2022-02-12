США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину – Reuters

Санкции, которые США и Европа намерены ввести против России в случае ее вторжения в Украину, не предусматривают ее отключение от системы SWIFT. Причина – возражения европейских стран, которые считают, что в таком случае миллиарды долларов долгов, которые они имеют в России, так и не будут погашены.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: вместо отключения России от SWIFT Запад решил сосредоточиться на санкциях против крупных российских банков.

"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по россиянам. При этом учитывая побочный ущерб для тех, кто их вводит, и признавая, что санкции сильно ударят по Европе", – говорится в материале.

В то же время отмечается: по словам одного из американских чиновников, среди российских банков, против которых будут введены расширенные санкции, могут оказаться крупнейшие финансовые учреждения страны. В частности, речь идет о государственных ВТБ и Сбербанке.

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Кроме того, по словам источников издания, санкции будут направлены против российских олигархов. А также будут включать контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов.

Что такое SWIFT?

Это межбанковская система, которую сейчас используют больше 11 тыс. банков для отправки защищенных сообщений и платежей. Если Россию все же отключат от SWIFT, это приведет к прекращению всех международных операций, вызовет волатильность валюты (финансовый показатель, отражающий то, как сильно меняется цена в данном случае, валюты, за короткий промежуток времени) и массовый отток капитала.

А это уже станет внезапным шоком для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно для покупателей нефти и газа, экспортируемых в долларах, говорится в материале CNN. Если отключение произойдет, это также приведет к сокращению экономики РФ на 5%. Об этом ранее заявлял экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России признают: западные санкции против нее, которые будут введены в случае вторжения в Украину, станут катастрофическими для экономики страны. Впрочем, делают это непублично.