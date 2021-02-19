Кулеба – об отсутствии контакта Зеленского и Байдена: не стоит беспокоиться

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что работа над организацией переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом продолжается.

В то же время беспокоиться из-за отсутствия контакта между ними не стоит, поскольку американский лидер сейчас больше "сосредоточен на внутриполитическом повестке дня". Об этом глава МИД сообщил на брифинге, который транслировался на Facebook-странице ведомства.

"Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит. Доказательством является хотя бы моя недавняя беседа с госсекретарем Энтони Блинкеном", – пояснил министр.

Он уточнил, что накануне получил последний отчет из посольства в Вашингтоне относительно коммуникации с представителями новой администрации президента США. Причин для беспокойства, подчеркнул Кулеба, не усматривается.

"В частности, они обсуждали будущий контакт между нашими президентами. Ведется нормальная плановая работа, подготовка к этому разговору", – добавил глава МИД.

Также подчеркнул, что в настоящее время президент США "практически свел к нулю" все международные контакты и сосредоточен на внутренних государственных делах.

"Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил Джо Байден. Увидите, что количество его международных контактов сводится почти к нулю. Более того, Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режиме. Президент Байден сейчас действительно сосредоточен на внутриполитической повестке дня", – объяснил Кулеба.

Напомним: в январе посол Украины в США Владимир Ельченко отметил, что украинская сторона работает над приглашением американского лидера Джо Байдена в Киев. В то же время не исключен вариант визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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