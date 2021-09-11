Кулеба об интеграции Украины: в ЕС не хотят нас принимать, они сами не готовы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз не держать Киев "на крючке реформ". Дипломат считает, что западные страны используют эту тему для того, чтобы не признавать своей неготовности к евроинтеграции Украины.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал во время выступления на форуме YES-Brainstorming. В качестве примера он привел Северную Македонию, которая не может войти в ЕС "не потому что ей не хватает реформ, а потому что вокруг этого есть политические вопросы".

"Я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", – сказал Кулеба.

Видео дня

Министр добавил, что Украина будет внедрять реформы ради собственного блага и не будет искать "каких-то отговорок". В то же время он уверен: для участия в глобальных гонках ЕС должен стать крепче, и наша страна способна помочь в этом.

"Мы уже в конструктивную двусмысленность играем годами.., скажите нам откровенно: если ваша стратегия, чтобы мы выполнили условия членства, и тогда вы нас примете, хорошо. Но нам нужно слышать искренний ответ со стороны ЕС – в этом суть", – подчеркнул дипломат.

В последнее время западные политики несколько раз высказывались о том, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом Евросоюза. В частности:

президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых реформ, поэтому говорить о вступлении в ЕС слишком рано. По ее словам, процесс евроинтеграции может занять около 20 лет.

также политик уверена, что наша страна не вступит и в НАТО до полной деоккупации территорий.

а вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что в ближайшие 3-5 лет в ЕС не поднимут вопрос о членстве Украины. Это якобы связано с переговорами с балканскими странами, процесс вступления которых был запущен много лет назад.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр Кулеба призвал США и европейских союзников определить четкую дорожную карту вступления Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, необходима институциализация места нашего государства в западном мире.